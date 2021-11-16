Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.



Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri o sürücüleri tek tek tespit etti. 34 GKH 25 plakalı gri renkli araç sürücüsünün Umutcan T. olduğu, 34 LMB 01 plakalı yeşil renkli araç sürücüsünün Sultan Ömer A. olduğu, 34 GC 0007 plakalı siyah renkli araç sürücüsünün ise Mükremin S. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Milyonluk araçlarla yol kapatıp yarış yaptılar! Polis o sürücüleri yakaladı | Video

YARIŞÇILAR TESPİT EDİLDİ

34 GKH 25 plakalı araç sürücüsü Umutcan T. 'a 2918 sayılı KTK'nın 46/2G (Makas Atmak) maddesinden 1339 TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 46/2A (Şerit izleme ihlali) maddesinden 314 TL olmak üzere, toplam 1797 TL idari para cezası uygulandı. 34 LMB 01 plakalı araç sürücüsü Sultan Ömer A. 'ya 46/2G (Makas atmak) maddesinden 1339 TL, 23/3-B-1 (Yönelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak) maddesinden 551 TL, 32/1 (Teknik değişiklik-renk) maddesinden 144 TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 46/2A (Şerit izleme ihlali) maddesinden 314 TL ve 46/2D (Sürekli sol şerit ihlali) maddesinden 314 TL olmak üzere, toplam 2806 TL idari para cezası uygulandı.

MİLYONLUK ARAÇLARA 5 BİN 375 LİRA CEZA

34 GC 0007 plakalı araç sürücüsü Mükremin S. 'e 46/2A (Şerit izleme ihlali) maddesinden 314 TL, 46/2D (Sürekli sol şerit ihlali) maddesinden 314 TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TLolmak üzere, toplam 772 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülere toplamda 5 bin 375 lira idari para cezası kesildi.