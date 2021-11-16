Milyonluk araçlarla yol kapatıp yarış yaptılar! Polis o sürücüleri yakaladı | Video
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İstanbul Hasdal’da havalimanı istikametinde yolu kapatıp milyonluk araçlarla yarış yapan 3 sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Sürücülere toplamda 5 bin 375 lira para cezası kesildi.