Mimar Başak Cengiz unutulmadı: Kızım sen buraya mı düştün!

Mimar Başak Cengiz, (28), İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi büyük acıya boğan olay sonrasında sokağa Başak Cengiz'in adı verildi.
Katledilişinin 1'inci Yıl Dönümünde Başak Cengiz, ailesi ve sevenleri tarafından katledildiği sokakta anıldı.
Kadınlar Başak Cengiz'in katledildiği noktaya karanfil bıraktı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kızının ölümümün ardından büyük acı yaşayan anne Beyhan Cengiz, acının 1'inci yılında gözyaşlarına hakim olamadı. Sevenlerinin desteğiyle ayakta duran Beyhan Cengiz, "Kızım sen buraya mı düştün? Senden özür diliyorum. Seni koruyamadım.
Kızımın artık sevenleri var. Kızımı yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Kalbimin acıdan nasıl kıvrıldığını göstermek göstermek isterdim. Bu acıyla beni yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımda oldunuz" dedi.