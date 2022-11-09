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Giriş Tarihi: 9.11.2022 11:59 Son Güncelleme: 9.11.2022 12:58

Mimar Başak Cengiz unutulmadı: Kızım sen buraya mı düştün!

İstanbul Ataşehir’de uğradığı kılıçlı saldırıda katledilen 28 yaşındaki Başak Cengiz, kendi adının verildiği Başak Cengiz Sokak’ta ailesi ve sevenleri tarafından ölümünün 1’inci yılında anıldı. Anma programında gözyaşlarına hakim olamayan anne Beyhan Cengiz, programa katılanlara sarılarak ayakta durdu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Mimar Başak Cengiz unutulmadı: Kızım sen buraya mı düştün!

Mimar Başak Cengiz, (28), İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi büyük acıya boğan olay sonrasında sokağa Başak Cengiz'in adı verildi.

Katledilişinin 1'inci Yıl Dönümünde Başak Cengiz, ailesi ve sevenleri tarafından katledildiği sokakta anıldı.

Anma programına anne Beyhan Cengiz, baba Avni Cengiz, avukatı Mustafa Tırtır, AK Parti Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esma Ersin ile kadınlar, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kadınlar Başak Cengiz'in katledildiği noktaya karanfil bıraktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kızının ölümümün ardından büyük acı yaşayan anne Beyhan Cengiz, acının 1'inci yılında gözyaşlarına hakim olamadı. Sevenlerinin desteğiyle ayakta duran Beyhan Cengiz, "Kızım sen buraya mı düştün? Senden özür diliyorum. Seni koruyamadım.

Kızımın artık sevenleri var. Kızımı yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Kalbimin acıdan nasıl kıvrıldığını göstermek göstermek isterdim. Bu acıyla beni yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımda oldunuz" dedi.

Başak Cengiz için dua edilirken anne Beyhan Cengiz, davalarını üstlenen avukat Mustafa Tırtır'a sarılarak teşekkür etti.

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Mimar Başak Cengiz unutulmadı: Kızım sen buraya mı düştün!
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