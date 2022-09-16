Mimarlık ofisindeki cinayetin katili yakalandı

Adana'da eski çalıştığı iş yerine giderek patronundan alacağı bin lirayı istemesi üzerine çıkan silahlı kavgada Zorbey Uğurludoğan'ı tüfekle öldüren Remzican Gürbüz yakalandı. Katil zanlısı Gürbüz, Zorbey Uğurludoğan'ın iş yerine girer girmez kendisine yumruk atıp darp ettiğini bu yüzden ateş ettiğini söylediği ileri sürüldü. Remzican Gürbüz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Yasin Ö., Doğan Y. ile Samed S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ALACAĞINI İSTEDİ
Olay, 12 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde sevgilisi G.N.D. (17) ile içki içen Zorbey Uğurludoğan (28), eskiden çalıştığı Yasin Ö.'nün (33) mimarlık ofisine gitti. İş yerine girdikten sonra Yasin Ö.'den bin lira alacağını isteyen Uğurludoğan, yerine işe alınan Remzican Gürbüz'e (22) de yumruk attı. Bu sırada iş yerindeki Yasin Ö.'nün arkadaşları Doğan Y. (23) ve Samed S. (23) de Uğurludoğan'ı darbetti. Masanın altındaki av tüfeğini alan Gürbüz, Uğurludoğan'a 5 el ateş etti.
GÜVENLİK KAMERASI SİLİNDİ
Ağır yaralanan Uğurludoğan kanlar içinde yere yığıldı. İş yerindeki şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi Yasin Ö.'nün ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğurludoğan, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurludoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yasin Ö.'yü gözaltına alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin silindiğini belirledi.
YUMRUK ATTI, DARP ETTİ
Polis, cinayet şüphelisi Gürbüz'ün ile diğer 2 şüphelinin, bir arkadaşının Sarıçam ilçesindeki evinde saklandıklarını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Gürbüz ifadesinde Uğurludoğan'ın kendisini darbettiğini, bu nedenle tüfekle ateş açtığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Remzican Gürbüz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Yasin Ö., Doğan Y. ile Samed S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.