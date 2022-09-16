Mimarlık ofisindeki cinayetin katili yakalandı

GÜVENLİK KAMERASI SİLİNDİ

Ağır yaralanan Uğurludoğan kanlar içinde yere yığıldı. İş yerindeki şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi Yasin Ö.'nün ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğurludoğan, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurludoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yasin Ö.'yü gözaltına alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin silindiğini belirledi.

YUMRUK ATTI, DARP ETTİ

Polis, cinayet şüphelisi Gürbüz'ün ile diğer 2 şüphelinin, bir arkadaşının Sarıçam ilçesindeki evinde saklandıklarını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Gürbüz ifadesinde Uğurludoğan'ın kendisini darbettiğini, bu nedenle tüfekle ateş açtığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Remzican Gürbüz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Yasin Ö., Doğan Y. ile Samed S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.