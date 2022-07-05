Sivas’ta korkunç olay! Minibüsle geri manevra yaparken annesini ezip öldürdü

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde fenalaşan annesini hastaneye götürmek için minibüsünü çalıştıran Yusuf Ziya Dökmetaş geri manevra yaptığı sırada annesi Hacer Dökmetaş'a çarptı. Minibüsün geri geri çıktığı sırada dengesini kaybeden Hacer Dökmetaş yere düştü. Bu sırada oğul Yusuf Dökmetaş, annesini fark etmeyerek üzerinden geçti.