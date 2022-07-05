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Giriş Tarihi: 5.7.2022 15:04 Son Güncelleme: 5.7.2022 15:15

Sivas'ta korkunç olay! Minibüsle geri manevra yaparken annesini ezip öldürdü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta korkunç olay! Minibüsle geri manevra yaparken annesini ezip öldürdü

Sivas'ta minibüsle geri manevra yapan Yusuf Ziya Dökmetaş (57), 75 yaşındaki annesi Hacer Dökmetaş'ın üzerinden geçti. Anne olay yerinde hayatını kaybederken oğlu ise gözaltına alındı.

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde fenalaşan annesini hastaneye götürmek için minibüsünü çalıştıran Yusuf Ziya Dökmetaş geri manevra yaptığı sırada annesi Hacer Dökmetaş'a çarptı. Minibüsün geri geri çıktığı sırada dengesini kaybeden Hacer Dökmetaş yere düştü. Bu sırada oğul Yusuf Dökmetaş, annesini fark etmeyerek üzerinden geçti.

Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirledi. Yusuf Dökmetaş ve diğer aile fertleri ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hacer Dökmetaş'ın cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Ziya Dökmetaş, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas'ta korkunç olay! Minibüsle geri manevra yaparken annesini ezip öldürdü
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