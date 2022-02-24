Minibüste feci şekilde yanarak can verdi

Yangın olayı gece geç saatte 23.30 civarı Datça -Burgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri devriye halindeyken Burgaz mevkiinde bir minibüsün yandığını görmesi üzerine durumu Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen minibüsün içerisinde yaşamını yalnız şekilde sürdüren Adem Demir adlı vatandaş feci şekilde yanarak hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olaya ilişkin savcılık incelemesi ve soruşturma başlatıldı.