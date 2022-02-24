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Giriş Tarihi: 24.2.2022 11:18 Son Güncelleme: 24.2.2022 11:33

Minibüste feci şekilde yanarak can verdi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Minibüste feci şekilde yanarak can verdi

Datça' da arazide plakasız şekilde ve trafikte kullanılmayan minibüsün içerisinde yalnız yaşayan inşaat 55 yaşındaki Adem Demir feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Yangın olayı gece geç saatte 23.30 civarı Datça -Burgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri devriye halindeyken Burgaz mevkiinde bir minibüsün yandığını görmesi üzerine durumu Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen minibüsün içerisinde yaşamını yalnız şekilde sürdüren Adem Demir adlı vatandaş feci şekilde yanarak hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olaya ilişkin savcılık incelemesi ve soruşturma başlatıldı.

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Minibüste feci şekilde yanarak can verdi
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