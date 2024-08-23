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Giriş Tarihi: 23.8.2024 12:52

"Minibüste kanlı kavga: Yolcu şoförü tabancayla vurdu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde minibüs şoförü Miraç K. tartıştığı yolcusu Yasin K. ile arasında bir tartışma meydana geldi. Çıkan tartışmada yolcu Yasin K. minibüs şoförü Miraç K.'yı tabanca ile vurdu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Minibüste kanlı kavga: Yolcu şoförü tabancayla vurdu

Olay, 14 Ağustos günü Cezmi Kartay Caddesi'nde meydana geldi. Minibüs şoförü Miraç K. ile yolcusu Yasin K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

YOLCU ŞOFÖRÜ AYAĞINDAN VURDU!

Kavgada Yasin K., tabanca ile Miraç K.'yi ayağından vurdu. Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI

Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yasin K.'nin ateş ettiği, silah tutukluk yapınca kaçarak uzaklaştığı görüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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"Minibüste kanlı kavga: Yolcu şoförü tabancayla vurdu
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