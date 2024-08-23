"Minibüste kanlı kavga: Yolcu şoförü tabancayla vurdu

Olay, 14 Ağustos günü Cezmi Kartay Caddesi'nde meydana geldi. Minibüs şoförü Miraç K. ile yolcusu Yasin K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
YOLCU ŞOFÖRÜ AYAĞINDAN VURDU!
Kavgada Yasin K., tabanca ile Miraç K.'yi ayağından vurdu. Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.