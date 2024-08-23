"Minibüste kanlı kavga: Yolcu şoförü tabancayla vurdu

YOLCU ŞOFÖRÜ AYAĞINDAN VURDU!

Kavgada Yasin K., tabanca ile Miraç K.'yi ayağından vurdu. Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.