Minik Atlas kritik kalp ameliyatı ile yeniden doğdu

Mardin'de yaşayan Sefa ve Duygu Boylu çifti, geçtiğimiz 25 Temmuz'da oğulları Atlas'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Çift, bebeklerinde morarma olduğunu fark edince hastaneye başvurdu. Atlas'ın kalp damarlarının ters olduğu, kalbinde delik bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Atlas ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun kritikliği nedeniyle saniyelerle mücadele edilen başarılı ameliyatla Atlas bebek yeniden sağlığına kavuştu. Çok zorlu bir operasyon olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Murat Şimşek, "Çok kısa sürede müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir rahatsızlıktı" dedi.