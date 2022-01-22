Minik Ayda’nın ilk karne sevinci

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu mahallesindeki binalar gördü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. 5 yaşındaki Ayda ise 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı. Ayda'nın 9 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise işyerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu.
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi tamamlanan Ayda, sağlığına kavuşmuştu. Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan ve depremin simgesi haline gelen Ayda'yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de minik Ayda'yı yalnız bırakmamış, zorlu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için psikolog görevlendirmişti.
AYDA'NIN YÜZÜNDEKİ MUTLULUK FOTOĞRAFA YANSIDI
Depremin simgesi yaşındaki Ayda Gezgin okulların uyum süreci kapsamında açılmasıyla birlikte, geçtiğimiz Eylül ayında özel bir kolejde anaokuluna başladı. Ayda, ağabeyi Atakan (9) ile birlikte aynı okula gitmeye başladı. İlk karne sevincini yaşayan Ayda okulunda ağabeyi Atakan ve öğretmenleriyle bu anı ölümsüzleştirdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayda'nın mutluluğu fotoğraf karesine yansıdı.
BURUK SEVİNÇ YAŞADI
Baba Uğur Gezgin, oğlu Atakan (9) ile birlikte aynı okula giden bu dönem ilk kez karne sevinci yaşayan Ayda'yı eşinin görememesinden dolayı buruk bir mutluluk yaşadı. SABAH'a konuşan Uğur Gezgin, "Eşimin de bugünleri görmesini isterdim. Keşke o da yanımızda olsaydı ve Ayda'nın ilk karne sevincini görebilseydi.
Bu nedenle buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ayda ilk karnesini almanın sevincini yaşıyor. Ayda okulunu çok seviyor. Arkadaşlarını çok seviyor. Hem oğlumu hem de kızımı vatana millete hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek için elimden geleni yapacağım. Son nefesime kadar hem Ayda'ya hem de Atakan'a hem annelik hem de babalık yapacağım" dedi. Oğlu Atakan takdir almasından dolayı da sevinçli olduğunu dile getiren Uğur Gezgin, "Atakan da takdir aldı. Çocuklarımla gurur duyuyorum. İnşallah vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Tek temennim bu" şeklinde konuştu.