Minik Ayda’nın ilk karne sevinci





Bu nedenle buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ayda ilk karnesini almanın sevincini yaşıyor. Ayda okulunu çok seviyor. Arkadaşlarını çok seviyor. Hem oğlumu hem de kızımı vatana millete hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek için elimden geleni yapacağım. Son nefesime kadar hem Ayda'ya hem de Atakan'a hem annelik hem de babalık yapacağım" dedi. Oğlu Atakan takdir almasından dolayı da sevinçli olduğunu dile getiren Uğur Gezgin, "Atakan da takdir aldı. Çocuklarımla gurur duyuyorum. İnşallah vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Tek temennim bu" şeklinde konuştu.