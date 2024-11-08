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Giriş Tarihi: 8.11.2024 15:16 Son Güncelleme: 8.11.2024 15:42

Minik çocuğu yere fırlatmıştı: Saldırgan yeniden tutuklandı

Tuzla'da alışveriş merkezi önünde oynayan çocuklardan 7 yaşındaki B.E.A’yı gürültü yaptığı gerekçesiyle darp eden şüpheli A.K hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından tutuklanan şüpheli, hakkında kamu davası açılmasının ardından mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla savcılığın mahkeme kararına itirazı sonucu şüpheli A.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartıldı. Karar sonucunda şüpheli A.K. tekrardan tutuklandı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Minik çocuğu yere fırlatmıştı: Saldırgan yeniden tutuklandı

Tuzla'da bir alışveriş merkezinin önünde 7 yaşındaki B.E.A. ve arkadaşları oyun oynarken, iddiaya göre çocukların gürültüsünden rahatsız olan A.K. adeta dehşet saçtı. Saldırgan adam, iddiaya göre küçük çocuk B.E.A.'yı acımasızca darp etti. Önce çocuğa yumruklar atan saldırgan, sonra da B.E.A.'yı yere savurdu.

OLAYDAN SONRA TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli A.K. 8 Ekim 2024 tarihinde adli makamlarca "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ TEKRAR TUTUKLANDI

Savcılığın soruşturmayı tamamlamasıyla şüpheli A.K. hakkında kamu davası açılmasıyla İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına itiraz etti. Bu sebeple şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartıldı. Karar sonucunda şüpheli A.K. tekrardan tutuklandı.

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Minik çocuğu yere fırlatmıştı: Saldırgan yeniden tutuklandı
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