Minik çocuğu yere fırlatmıştı: Saldırgan yeniden tutuklandı

Tuzla'da bir alışveriş merkezinin önünde 7 yaşındaki B.E.A. ve arkadaşları oyun oynarken, iddiaya göre çocukların gürültüsünden rahatsız olan A.K. adeta dehşet saçtı. Saldırgan adam, iddiaya göre küçük çocuk B.E.A.'yı acımasızca darp etti. Önce çocuğa yumruklar atan saldırgan, sonra da B.E.A.'yı yere savurdu.

OLAYDAN SONRA TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli A.K. 8 Ekim 2024 tarihinde adli makamlarca "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ TEKRAR TUTUKLANDI

Savcılığın soruşturmayı tamamlamasıyla şüpheli A.K. hakkında kamu davası açılmasıyla İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına itiraz etti. Bu sebeple şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartıldı. Karar sonucunda şüpheli A.K. tekrardan tutuklandı.