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Giriş Tarihi: 16.10.2021 14:54

Minik Ebru'nun o hayali gerçek oldu

Minik Ebru’nun o hayali gerçek oldu

Diyarbakır'da 7 yaşındaki Ebru Solmaz'ın polislik hayali gerçek oldu. Her gün düzenli olarak polis merkezini ziyaret eden Ebru'nun bu hayalini ailesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaparak bildirdi. Başvuru üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Ebru, kadın polislerle motosiklete bindi, anons yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Ebru Solmaz polis olma hayalini ailesine anlattı. Ebru her gün düzenli olarak polis merkezini ziyaret ederken, ailesi bu durumu CİMER'e yazdı. Polisler, kısa sürede aile ile iletişime geçti.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla ailenin çocuklarına polis kıyafetleri ve oyuncaklar alındı. Yunus Polisleri ve Trafik Şube Müdürlüğü personelinden oluşan bir ekip, ailenin kapısını çaldı. Ziyarette Ebru'ya hediyeler verildi ve polis kıyafetleri giydirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından çekilen görüntülerde Ebru, iki polis memurunun yanında telsizden 'Sizi seviyorum' anonsu yaptı.

Haber merkezinden ise 'Biz de sizi seviyoruz' anonsuyla karşılık verildi. Ebru, kadın polislerle motosiklete bindi, anonslar yaptı.

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Minik Ebru'nun o hayali gerçek oldu
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