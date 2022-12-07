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Giriş Tarihi: 7.12.2022 15:33

Minik Furkan'ın feci sonu! Çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Diyarbakır’da misafirliğe gittiği anneannesinin oturduğu 8 katlı binada, güvercinlere bakmak için çıktığı çatıdan düşen Furkan Akkoyun (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Minik Furkan’ın feci sonu! Çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Akkoyun, misafirliğe gittiği anneannesinin oturduğu 8 katlı binada, apartmanda oturan bazı kişilerin beslediği güvercinlere bakmak için çatıya çıktı. Akkoyun, bir süre sonra dengesini kaybedip zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Akkoyun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Furkan Akkoyun'un cenazesi, Silvan ilçesinde toprağa verildi.

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Minik Furkan'ın feci sonu! Çatıdan düşerek hayatını kaybetti
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