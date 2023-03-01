Haberler Yaşam Haberleri Minik Haticenur'dan depremzedelere yardım
Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:55

Minik Haticenur'dan depremzedelere yardım

Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki Haticenur Yakut, kendi yaptığı bileklik ve kolyeleri satarak elde ettiği geliri depremzedelere bağışladı.

İHA
Minik Haticenur’dan depremzedelere yardım
Kocaeli'de yaşayan 10 yaşındaki Haticenur Yakut, el emeği ile ürettiği bileklik ve kolyeleri hafta sonu Yahya Kaptan Pazarı'nda sattı. Annesi Halide Yakut ve babası Cemil Yakut ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki bağış noktasına gelen 10 yaşındaki Haticenur, satışlardan elde ettiği geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlamak üzere İzmit Belediyesine teslim etti. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu duyarlılıklarından dolayı başta Haticenur olmak üzerek Yakut ailesine teşekkür etti.

Depremzedeler için erzak yardımlarını da bağış noktasına teslim eden anne Halide Yakut, kızının duyarlı hareketinin çevresinden büyük ilgi gördüğünü belirterek, Haticenur'un ilerleyen haftalarda tekrar satış yaparak geliri depremzedelere göndermek istediğini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
Akşener pes etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bil de konuş
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Partili Turhan Çömez'in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok
Tezahürat budur, hadi söyle!
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Kayseri’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Haticenur'dan depremzedelere yardım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA