Minik Nazlı’dan acı haber geldi

Denizli'nin Honaz ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in cansız bedeni, kaybolduğu yere 5 kilometre uzaklıktaki Aksu Deresi'nde bulundu. İlçenin Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen önceki gün öğle saatlerinde kaybolmuştu. Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yapılan araştırmada Nazlı Şeşen'in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demiryolu üzerinde yürüdüğü ardından ortadan kaybolduğu belirlenmişti. Jandarma, AFAD, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının katılımıyla yaklaşık 500 kişilik ekip karadan 50 kilometrelik alanda arıyordu. Son olarak aramalar Aksu Deresi ve çevresinde yoğunlaşmıştı.