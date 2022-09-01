Minik Nisanur iyileşti! Evine döndü oyuncaklarına koştu

Bursa'da Kurban Bayramında gittikleri ormanda kızıl mantar toplayan Yağız ailesi, mangalda pişirdikleri mantarları yedi. Yaklaşık 15 kişinin zehirlendiği olayda minik Nisanur yoğun bakıma kaldırıldı.

Nisanur'un doktorları acil koduyla karaciğer nakli talep etti. Hayati tehlikesi bulunan ve 2 gün içinde karaciğer nakli olması gereken minik Nisanur'un imdadına Konya'da yüksekten düşme sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Asel Hafsa yetişti. Ailenin bağışladığı karaciğer, TSK'ya ait askeri bir uçakla Bursa'ya getirilerek Nisanur'a nakledildi. 1,5 aylık süreçte bir organ nakli ile anjiyo ve damar yenileme ameliyatları geçiren minik Nisanur sonunda sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz gün taburcu olarak evine dönen minik kız, eve girer girmez oyuncaklarına koştu. Ablasıyla birlikte oyunlar oynayan Nisanur'un mutluluğu gözlerinden okundu.