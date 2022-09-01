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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:05 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:20

Minik Nisanur iyileşti! Evine döndü oyuncaklarına koştu

Bursa’da yediği mantardan zehirlenerek yoğun bakıma kaldırılan ve yaşaması için karaciğer nakli olması gereken 5 yaşındaki Nisanur, Aynı günlerde Konya’da yüksekten düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Asel Hafsa’nın karaciğeri ile yeniden hayata döndü. Yapılan organ naklinin ardından iyileşerek evine dönen Nisanur, hemen oyuncaklarına koşarak ablasıyla oyunlar oynamaya başladı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Minik Nisanur iyileşti! Evine döndü oyuncaklarına koştu

Bursa'da Kurban Bayramında gittikleri ormanda kızıl mantar toplayan Yağız ailesi, mangalda pişirdikleri mantarları yedi. Yaklaşık 15 kişinin zehirlendiği olayda minik Nisanur yoğun bakıma kaldırıldı.

Nisanur'un doktorları acil koduyla karaciğer nakli talep etti. Hayati tehlikesi bulunan ve 2 gün içinde karaciğer nakli olması gereken minik Nisanur'un imdadına Konya'da yüksekten düşme sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Asel Hafsa yetişti. Ailenin bağışladığı karaciğer, TSK'ya ait askeri bir uçakla Bursa'ya getirilerek Nisanur'a nakledildi. 1,5 aylık süreçte bir organ nakli ile anjiyo ve damar yenileme ameliyatları geçiren minik Nisanur sonunda sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz gün taburcu olarak evine dönen minik kız, eve girer girmez oyuncaklarına koştu. Ablasıyla birlikte oyunlar oynayan Nisanur'un mutluluğu gözlerinden okundu.

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Minik Nisanur iyileşti! Evine döndü oyuncaklarına koştu
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