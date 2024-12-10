Minik öğrencilerin yoluna ışık tutuyor

Kırşehir'de dünyaya gelen ve küçük yaşlardan itibaren resim yapmaya meraklı olan Sümeyra Kültüncüoğlu (24), Bartın Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden birincilikle mezun oldu. Ardından memleketine dönen Kültüncüoğlu, Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi Zanaatkârlar Çarşısı'nda kendi sanat atölyesini açtı. Atölyede başta akademik olmak üzere her yaştan öğrenciye resim eğitimi veren genç öğretmen, yeteneği olan ama maddi imkânı olmayan öğrencilere de ders vererek hayatlarına ışık tutmayı başardı. Resim yarışmalarında dereceler elde eden Kültüncüoğlu "Öğretmenlik sadece atanmak ya da bir okulda 8/5 çalışmak demek değil. Sıradan bir resim öğretmeni olmak yerine resme yeteneği olanların o yoluna ışık tutmayı istedim. Atölyemizde birçok öğrenciye resim yapmayı öğretiyorum. Maddi imkânı olmayan öğrencilerin kaybolup gitmesine gönlüm razı gelmediği için gönüllü olarak ders veriyorum. Yeter ki resim yapmaktan vazgeçmesinler. Burada tek bir çocuğun bile hayallerine dokunmak benim için gurur verici. Hayalim ise öğrencilerimle birlikte yurtdışında Anadolu'nun motiflerini, insanını, geçmişten gelen gelenek ve göreneklerimizi anlatan bir sergi açıp ülkemin değerlerini tanıtmak" dedi.