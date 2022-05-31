Minik ressam, uzayda yaşam resmiyle NASA’dan ödül aldı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 4 ila 6 yaşındaki çocuklara yönelik 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması düzenledi. Yarışmanın "Uzayda Yaşam ve Çalışma" kategorisinde "Genişletilmiş Dünya" adlı resmiyle Manisalı Karin Berra Karagöz birinci oldu. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Organize Sanayi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Karin Berra (7) 3 yaşından bu yana çizimler yapıyor. Minik ressam bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli yarışmalarda dereceler elde etti. Karin Berra, NASA'dan ödül alan resminde "uzayda dünyaya borularla bağlı yapay fanusta yaşamı" tasvir ediyor. Büyüyünce ünlü bir ressam olma hayali kuran Karin Berra'nın babası Kadir Karagöz, kızının hayal gücünün bazen kendisini şaşırttığını söyleyerek "Her geçen gün kendisini geliştiriyor. Biz de ona yol göstermeye çalışıyoruz" dedi. AA