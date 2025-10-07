Minik Yıldırım gözyaşlarıyla uğurlandı

Konya'nın Karatay ilçesinde "yan bakma" tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, Şems Tebriz-i Mahallesi'nde meydana geldi. Taksiyle gelen Ferhat Uzun (22), Doğukan İpek (21) ve Ahmet Ak (26), tartıştıkları Nedim Kaçın (19) ve Ali Tuğral'a (18) ateş açtı. Kurşunlardan biri sokakta koşan küçük Yıldırım'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nedim Kaçın'ın durumu ağır, Tuğral'ın ise iyi olduğu bildirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı; Uzun'un 15, İpek'in ise 17 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayda kullanılan iki tabanca ele geçirildi. Yıldırım Kaçın'ın cenazesi Araplar Mezarlığı'nda toprağa verildi.