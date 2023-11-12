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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Minik yürekleri sevindiriyorlar

Konya’da 3.5 yıl önce kurulan, yetim ve öksüz çocuklar ile tarım işçilerinin evlatlarını eğitim sistemine dahil etmek için çalışan ‘Sen Değerlisin Derneği’, yüzlerce çocuğun hayatına dokundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Minik yürekleri sevindiriyorlar
Konya'da çoğunluğu kamu kurumlarında çalışan gönüllülerden oluşan bir gurup, 3,5 yıl önce 'Sen Değerlisin' Derneğini kurdu. Dernek bu kısa sürede, annesi ya da babasını kaybetmiş çocukların sosyal refahının arttırılması için 'Diğer Yarım', mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sistemine dahil edilmesi için 'Tarlaya Umut Ekelim', çocuklara okuma alışkanlığının kazandırmak için 'Okuyarak Büyüyorum', gençlerin bireysel gelişimine katkı sunmak, sosyal sorumluluk, katılım ve gönüllülükle ilgili farkındalıklarının arttırılması için 'Sen de Genç' projelerini hayata geçirdi.



Dernek, 6 Şubat'ta meydan gelen asrın felaketinden etkilenen çocukların beden ve ruh sağlığının korunması için de 'El Ele' projesini hayata geçirdi. Depremzede çocukların eğitimleri dışında yüzlerin güldürebilmek için de hediye kampanyası düzenleyen dernek üyeleri, minik kalplerin yüzlerini güldürebilmek için çalışmalar yürütüyor. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için de etkinlikler düzenleniyor.

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Minik yürekleri sevindiriyorlar
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