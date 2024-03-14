Miras yüzünden amcasını öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki A.D., miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları amcası Gökhan Durak'ı (34) tabanca ile vurarak öldürdü. A.D. kaçarken onu azmettirdiği ileri sürülen annesi Z.D. ve diğer amcası T.D'nin gözaltına alındığı belirtildi. Evde yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çimencik Mahallesinde meydana geldi. Gökhan Durak, iddiaya göre miras kalan bahçenin paylaşımı nedeniyle bir süredir ağabeyi ile anlaşmazlık yaşıyordu. Ağabey ve kardeşi bahçeye çit çektikleri sırada aralarında tartışma çıktı.Bu esnada evde bulanan A.D. babasına ait tabancayla pencereden 4 el ateş edip, amcasını vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gökhan Durak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan yeğen her yerde aranırken onu azmettirdiği ileri sürülen annesi Z.D. (31) ile amcası T.D'nin (43) gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan Z.D'nin evinde yapılan aramalarda, 268 gram metamfetamin, 39 gram kubar esrar, 40 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile tabanca ve çok sayıda merminin ele geçirildiği öğrenildi.