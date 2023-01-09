Mısır'a Şarm El-Şeyh'e gitmek isteyenleri Türk Hava Yolları, kış aylarında dahi renkli bir yaz tatili vadeden bu şehre İstanbul'dan yaklaşık 2,5 saatlik bir uçuşla ulaştırıyor. Güncel durumda haftada 10 frekans olarak gerçekleştirilen uçuşlar çoğunlukla yeni nesil ve çevreci A321 Neo, Boeing737 MAX uçaklar ile icra ediliyor. Mısır'ın incisi Şarm El-Şeyh'e girişte vize istenmiyor. Pasaport kontrolü yapılırken bir form doldurmanız gerekiyor. Neden geldiğinizi, nerede ve şehirde kaç gün kalacağını yazıyorsunuz. Ardından pasaportunuz ile kontrolden geçiyorsunuz. Şarm çoğunlukla Rusya, Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden ilgi görüyor. Sonrasında ise büyük ölçüde Asya ülkelerinin ilgisi ön plana çıkıyor.

MERCANLARIN ARASINDA YÜZMEK TURİSTLERE EŞSSİZ DENEYİM KAZADIRIYOR

Şehir farklı zenginlikleri ve tarihi dokusu ile gelen kişileri büyülüyor. Özellikle Kızıldeniz derinliklerine daldığınız zaman gördüklerinize inanamıyorsunuz. Mercanların arasında yüzmek oldukça keyifli. Eğitmenler eşliğinde tüplü dalış ya da şnorkelle dalış yapabiliyorsunuz. Tüplü dalış yaklaşık 10 dakika sürüyor ve 6-7 metre derinlikte bu eşsiz deneyimi yaşıyorsunuz. Dakikaların geçmemesini hatta zamanın orada durmasını istiyorsunuz. Balıklar sizin yanınızdan geçerken fotoğraf ve video çekimi yaptırabiliyorsunuz.

Dalış turlarının fiyatı 50 USD ile 100 USD arasında değişiyor tabii bunun içinde fotoğraf ve video çekimi dâhil değil. Yılın neredeyse her günü turistler dalış yapmak için Şarm El-Şeyh'i tercih ediyor. Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur Şarm El Şey destinasyonu ile ilgili; "Kuzey yarım kürede kış aylarında dahi denize girme ve güneşlenme imkanı sunan Şarm El Şeyh kenti günden güne artan bir ilgiyle karşılaşıyor. Öyle ki halihazırda haftada 10 frekansa kadar uçuş gerçekleştirdiğimiz bu güzel şehre günde 2 sefer uçmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda yoğunlukla Avrupa'dan ilgi gören Şarm'ı gelecek yıllarda daha geniş bir coğrafyanın deneyimlemesi için de çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz." dedi.

YIRTICI KUŞLAR EŞLİĞİNDE ÇÖLDE SAFARİ TURU

Şarm El-Şeyh'i tercih edenler deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarırken çölde de yine tatillerini farklılaştırabiliyor. Atv ile yaklaşık 2 saatlik safari turuna katılabiliyorsunuz. Çölde peş peşe giden atv araçları ile tozu duman katıyorsunuz. Siz safari turunu yaparken tam üstünüzde yırtıcı kuşlar uçuyor ve hatta onların meydan kavgalarına dahi şahit oluyorsunuz. 2 saat süren safari turunda hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler için kısa mola veriliyor. Bu mola Bedevi çadırlarında oluyor.

Size çay ile hemen orada yapılan sıcak lavaş ikramında bulunuyorlar. Mola sırasında develer geliyor ve develer ile yine kısa bir tur atabiliyorsunuz. Atv tur fiyatları 50 USD ile 110 USD arasında değişiyor.

Tur başlarken her ne kadar tozdan etkilenmemeniz için puşi verilse de sonunda kendinize inanamıyorsunuz çünkü sürüş sırasında tozdan nasibinizi almış oluyorsunuz.

THY HAFTADA 10 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu firması Türk Hava Yolları ilk kez 2012 yılında uçmaya başladığı Şarm El Şeyh destinasyonunda 10. yılını tamamladı. Bayrak taşıyıcının Mısır'da Kahire, Hurgada ve İskenderiye'den sonra dördüncü uçuş noktası olan Şarm'ın etkileyici su altı dünyası yılın her dönemi Kızıldeniz'in kıyısında tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Su altı zenginliğinin yanında tarihi ve kültürel değerleri de bu şehrin diğer ilgi çeken özellikleri arasında.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şehri cazip kılan en önemli özelliklerden biri ise vize uygulamasının olmaması. Ülkeye kolayca giriş yapabilen vatandaşların ilgisi gün geçtikçe artıyor.