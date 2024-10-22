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Giriş Tarihi: 22.10.2024 17:20

MİT personeliyim diyerek kandırdı: FETÖ yalanı ile binlerce liralık vurgun yaptı!

Eskişehir’de bir telefon dolandırıcısı kendisini MİT personeli olarak tanıttı. “FETÖ soruşturmasına adınız karıştı” yalanı ile kandırdığı çiftin tüm parasını aldı! Şüpheliler, dolandırıldığını anlayan çiftin şikayeti üzerine yakalandı.

DHA
MİT personeliyim diyerek kandırdı: FETÖ yalanı ile binlerce liralık vurgun yaptı!

Eskişehir'de oturan evli bir çifti arayan 2 şüpheli, kendilerini MİT personeli olarak tanıttı. Adlarının FETÖ soruşturmasında yer aldığını söyleyen şüphelilere inanan çift, altınlarını bozdurarak bu kişiye 11 bin 750 doları Mahmudiye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde şüphelilere teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden çift, polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucunda şüphelilerin Kenan Ç. (40) ile 7 farklı suçtan kaydı bulunan Cem K. (21) olduğunu ve Kocaeli'ye kaçtıklarını tespit etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda 2 şüpheli saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan Kenan Ç. ve Cem K. adliyeye sevk edildi. Baskın sırasında ele geçirilen 11 bin 750 dolar ise çifte teslim edildi.

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MİT personeliyim diyerek kandırdı: FETÖ yalanı ile binlerce liralık vurgun yaptı!
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