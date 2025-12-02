MKE fabrika patlaması davasında son aşama: 5 Aralık’ta karar açıklanacak

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te meydana gelen 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin görülen davada 6 sanığın, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bir önce ki celse mütalaanın açıklandığını hatırlatarak sanıklara son savunmaları için söz verdi.

"BANA HERHANGİ BİR UYGUNSUZLUK BİLDİRİMİ YAPILMADI"

Fabrika müdürü sanık Durdu Uğur Şık, hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek asli kusurlu olmadığını savundu. Şık savunmasında, "Yaşanan kazadan büyük üzüntü duyuyorum. Olay günü yıllık iznimdeydim. Kaza, otomatik çalışan sisteme elle müdahale edilmesi sonucu meydana gelmiştir. Asıl kusurlu kişi Mehmet Kutlu'dur. Görevde bulunduğum süre boyunca iş sağlığı ve güvenliğine her zaman önem verdim. İzinli olduğum süreçte de bana herhangi bir uygunsuzluk bildirimi yapılmadı. Bu olay bizim psikolojimizi de olumsuz etkiledi ve bu nedenle emekli oldum. Üzerime atılı suçlamalarda herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

TESİS OLDUKÇA ESKİ BİR SİSTEMLE ÇALIŞIYOR

Üretim mühendisi sanık Zafer Sarı, işletmeden sorumlu bir pozisyonda bulunmadığını, yalnızca üretim miktarlarına ilişkin karar verdiğini belirterek en alt kademelerden birinde görev yaptığını söyledi. Sarı, tesisin oldukça eski bir sistemle çalıştığını vurgulayarak, "Patlama, manuel müdahaleden kaynaklandı. Eğer sistem günümüz teknolojisine uygun olsaydı böyle bir olay yaşanmazdı. Oryantasyon sürecim dahi devam ederken bu sistemi değiştirmeye yetkim yoktu. Üretim müdürü değilim, işveren vekili de değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi. Patlayıcı üretim takım lideri sanık Ahmet Atasoy, olay sırasında üretim müdürlüğüne vekalet ettiğini ancak patlamanın meydana geldiği bölümde görev yapmadığını belirterek suçlamaları reddetti. İş güvenliği uzmanı sanık Aynur Karabaş ile asit dinamit üretim takım lideri sanık Oktay Armağan da üzerlerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini, olayda herhangi bir ihmallerinin bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundular.

Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, önceki celsede sunduğu mütalaayı tekrar ederek sanıklar Zafer Sarı, Oktay Armağan, Ahmet Atasoy, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş'ın, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca sanık Kuntay Karabacak hakkında ise beraat istedi. Müşteki avukatları da, sanıkların olayda sorumluluklarının bulunduğunu, her birinin cezalandırılması gerektiğini savunarak yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Sanık avukatları ise mütalaada yer alan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

5 ARALIK'TA KARAR AÇIKLANACAK

Ara kararını açıklayan mahkemeye heyeti, dosyada gelinen bu aşamada davayla ilgili kararın açıklanacağını bildirerek duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.