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Giriş Tarihi: 20.2.2022

Moda dünyasından bir ekselans geçti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Moda dünyasından bir ekselans geçti

Moda dünyasında özel dikim kıyafet tasarımlarının en önemli temsilcilerinden biri olan duayen modacı Vural Gökçaylı yaşamını yitirdi

Duayen modacı Vural Gökçaylı 79 yaşında hayata veda etti. Acı haber başta moda dünyası olmak üzere birçok kişiyi yasa boğdu. Vural Gökçaylı, Haute-Couture olarak bilinen özel dikim kıyafet tasarımlarının önemli temsilcilerindendi. Ünlü modacının ölüm haberini modacı Ferhan Aral sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Aral paylaşımında, "Büyük ustayı kaybettik. Moda dünyasından bir ekselans geçti. Işığıyla bizleri büyüledi. Dünyayı kendine hayran bıraktı. Atatürk ve ilkelerinin yılmaz savunucusu duayen tasarımcı Vural Gökçaylı. Acımız büyük nurlar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.



HAYATINI MODAYA ADADI
Türkiye'de Haute-Couture'ü en iyi temsil eden modacılardan biriydi. 1945'te İstanbul'da doğan Gökçaylı'yı İtalyan Lisesi'nde okurken bir öğretmeni İtalya'da tasarım okumak için teşvik etti. 1962 yılında Paris'e giden Gökçaylı Alliance Française'de Fransız dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. Ecole du Louvre'da ve Academie des Beaux Arts'da (Güzel Sanatlar Akademisi) tiyatro kostümü eğitimi aldı. Gökçaylı, 1967'de Hollanda'da ilk kez Paris anlamında kurulan büyük modaevi olan Franz Molenar'in artistik direktörü oldu. Osmanlı motiflerini geometrik desenlerle birleştirdiği tasarımlarıyla dikkat çekti. 1968'de Türkiye'ye dönen Gökçaylı Rumeli Caddesi'nde ilk atölyesini kurdu ve ilk koleksiyonunu Büyük Ankara Oteli ve Park Otel'de sundu. Hitit, Selçuklu ve Osmanlı gibi Anadolu kültürlerinden ilham alarak tasarladığı koleksiyonları, onu Türkiye'de Haute Couture'ü en iyi temsil eden tasarımcılardan biri yaptı. Yurt dışındaki temsilciliklerde ve yurt içinde önemli gecelerde defileler düzenleyen Gökçaylı, kariyeri boyunca birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

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Moda dünyasından bir ekselans geçti
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