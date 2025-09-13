Model uydu mucitleri Aksaray’da yarıştı

TÜRKSAT AŞ ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'nin uydu ve uzay alanındaki en prestijli öğrenci odaklı mühendislik organizasyonlarından biri olan "10. Türksat Model Uydu Yarışması"nın final etabı Aksaray Hisar Atış Alanı'nda yapıldı. Genç mühendisler, tasarlayıp ürettikleri model uyduları roketlerle gökyüzüne taşıyarak, onlarca kritik görevi yerine getirmek için kıyasıya mücadele etti ve uzay teknolojilerindeki yetkinliklerini sergiledi.

Yarışmanın 11 Eylül'de gerçekleştirilen ve 15 takımın yarıştığı Kategori-1 "Multi-Spektral Mekanik Filtreleme" finalinde Düzce Üniversitesi'nden Harezmi DGM takımı birinci oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Merih Space takımı ikinci, Sakarya Üniversitesi'nden Turkish Defenders takımı üçüncü sırada yer aldı. TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay "TEKNOFEST bünyesindeki bu yarışma, gençlerimizin uydu ve uzay teknolojilerine ilgisini artırıyor ve gelecekteki kariyerleri için ilk basamak niteliği taşıyor" dedi. AA