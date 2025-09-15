Modifiye fuarında müstehcen dans! Tepki çeken görüntüler valiliği harekete geçirdi

FUARDA YAŞ SINIRI BULUNMUYORDU

Yaş sınırı bulunmayan fuara kadınlar, çocuklar ve aileler de katılırken, fuar alanındaki bir minibüsün üzerine çıkan genç kızın yüksek sesli müzik eşliğinde dans ettiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Başka bir görüntüde ise katılımcılardan birinin aracının bakımını elinde alkol şişesiyle yaptığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede tepki çekti.