Giriş Tarihi: 6.12.2025 16:58 Son Güncelleme: 6.12.2025 16:59

Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve puan durumu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında kritik Monaco deplasmanına çıkıyor. Devler Ligi’nde ilk 8’e girerek doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşmadan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Taraftarlar ise maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde Monaco ile karşı karşıya gelecek. İlk 8'e girip son 16 turuna direkt yükselmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle ayrılarak avantajını sürdürmek istiyor. Peki, Monaco–Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?

MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.

MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Louis II Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Monaco'yu yenerse puanını 12'ye çıkaracak ve ilk 8 iddiasını sürdürecek. Deplasmanda alınacak beraberlik ya da mağlubiyet ise ilk 8'e kalma ihtimallerini oldukça düşürecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

9 Aralık 2025

23:00 Monaco - Galatasaray

21 Ocak 2026

20:45 Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak 2026

23:00 Manchester City - Galatasaray

