Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde Monaco ile karşı karşıya gelecek. İlk 8'e girip son 16 turuna direkt yükselmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle ayrılarak avantajını sürdürmek istiyor. Peki, Monaco–Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?

MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.