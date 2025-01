Motokuryenin ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu istendi!

Kaza, İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan cip, aynı yönde seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gözaltına alınan cip sürücüsü Can Karaoğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sürücü Can Karaoğul'un kaza sırasında 2.37 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Karaoğul hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Can Karaoğul, geçtiğimiz yıl mayıs ayında tahliye edildi. Mahkeme, geçtiğimi yıl mayıs ayında görülen duruşmada, dosyanın İTÜ Trafik Kürsüsü'ne gönderilip, konusunda uzman, oluşturulacak 3 kişilik bilirkişi heyeti ile yeniden tarafların kusur durumlarının tespitinin istenilmesine karar verdi.