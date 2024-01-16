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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Motokuryenin ölümüne para cezası

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Motokuryenin ölümüne para cezası
İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in (38) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada savcı, sürücü Mahmud'un asli kusurlu olduğunu belirterek 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahmud'a 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis veren mahkeme, cezayı 27 bin 300 lira adl i para cezasına çevirdi.

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Motokuryenin ölümüne para cezası
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