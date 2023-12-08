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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Motokuryeyi öldüren şüpheli hakkında yakalama kararı

İstanbul’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin 2 Aralık’ta Türkiye’den çıkış yaptığı tespit edildi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Motokuryeyi öldüren şüpheli hakkında yakalama kararı
İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin, 30 Kasım'da düzenlenen kaza tespit tutanağında, sürücüye kusur atfedilmediği gerekçesiyle serbest kaldığı, 7 Aralık'ta eklenen bilirkişi raporuna göre ise asli kusurlu olduğuna dikkat çekildiği öğrenildi. Mahmud'un iki rapor arasındaki bir haftalık süreçten faydalanarak 2 Aralık'ta Türkiye'den çıkış yaptığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIK: SÜREÇ TİTİZLİKLE İŞLETİLİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta eklenen trafik bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün asli kusurlu olduğunun kaydedilmesi üzerine eylemin değiştiğini, şüphelinin mevcutlu hazır edilmesi için kolluk kuvvetlerine talimat verildiğini, yapılan araştırmalarda şüphelinin 2 Aralık'ta Türkiye'den ayrıldığının tespit edildiğini, bu nedenle 8 Aralık'ta yakalama kararı çıkarıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi. Savcılık ayrıca kaza tespit tutanağındaki tespitler ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Trafik İhtisas Şubesi'ne gönderildiğini bildirdi.

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Motokuryeyi öldüren şüpheli hakkında yakalama kararı
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