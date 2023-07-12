Motorlu kapkaççılar yakalandı

İstanbul Şişli'de N.B.Ö'yü motorla takip edip arkasından yaklaşan kapkaççılar genç adamın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Peşlerinden koşan ancak kapkaççılara yetişemeyen N.B.Ö.'nün şikâyeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek 2 hırsızın kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan Oktay Erkut B.'nin (30) 38 suç kaydı, Hakkı Gürkan Y.'nin (35) ise bir suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.