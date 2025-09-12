Motosiklet hayali yarım kaldı

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan geçidinde meydana geldi. Akıncılar ilçesinde yaşayan İbrahim Can Sevinç'in kullandığı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada İ.G. idaresindeki TIR, devrilen motosiklet sürücüsü Sevinç'e çarptı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

İbrahim Can Sevinç'in, Erzincan'a motosiklet almaya gittiği ve satın aldığı motosiklet ile dönüş yolunda kaza geçirdiği belirtildi. Yaklaşık 1 hafta önce askerden gelen Sevinç'in, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç'in yeğeni olduğu öğrenildi.