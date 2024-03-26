Motosiklet hırsızı: “Görünce çok beğendim, çalmaya karar verdim”

Adana'da 33 yaşındaki Murat B., eşiyle markette alışveriş yapan Adil K.'nın motosikletini çaldıktan birkaç saat sonra Arzu I.'ya ait motosikleti de çaldı. Polis tarafından yakalanan Murat B. ifadesinde, "Yürürken, marketin önündeki motosikleti görünce çok beğendim. O anda çalmaya karar verdim. Tanımadığım bir kişiye de 500 lira karşılığında sattım. Diğerini ben çalmadım" dedi, tutuklandı.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 28 Şubat'ta Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Eşiyle alışverişe giden Adil K., motosikletini kaldırıma park edip, markete girdi. Bu sırada caddede yürüyen Murat B., gidon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. Hırsızlıktan saatler sonra şüpheli, evine yakın bir sokakta Arzu I.'nın park halindeki motosikletini de çalıp, kaçtı. Hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

İhbarla olay yerine sevk edilen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, eşkalini belirledikleri Murat B.'yi evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, "Yolda yürürken, marketin önündeki motosikleti görünce çok beğendim. O anda çalmaya karar verdim. Tanımadığım bir kişiye de 500 lira karşılığında sattım. Diğer motosikleti ise ben çalmadım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.