Motosiklet şebekesi çökertildi

Adana'da polis, kentte ardı ardına yaşanan motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarını mercek altına alıp, 14 kişilik bir suç şebekesini açığa çıkartı. Zanlıların yakalanması için Adana merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi; şüphelilerin tamamı yakalandı. Zanlılara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da; şasi numaraları değiştirilip piyasaya sürülmeye hazırlanan 60 motosiklet ve elektrikli bisiklete de el konuldu.

NUMARALARI DEĞİŞTİRMİŞLER

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte ardı ardına yaşanan motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarını mercek altına alıp, yürütülen soruşturmada da 14 kişilik bir şebekeyi de açığa çıkarttı. Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştirip, sonrasında bunları piyasaya sürmeye hazırlanan zanlıların yakalanması için düğmeye basıldı.

60 MOTOSİKLET VE BİSİKLET

Adana merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; daha önce belirlenen adreslere şafak vakti ardı ardına şok baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahıslara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da 60 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu. Şahısların emniyetteki sorgusu da sürüyor.