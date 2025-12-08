Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet tutkunu Ayşe kazada can verdi
Giriş Tarihi: 8.12.2025 14:31

Motosiklet tutkunu Ayşe kazada can verdi

Karaman’da okul servis minibüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü Ayşe Ünal (23), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Motosiklet tutkunu Ayşe kazada can verdi
  • ABONE OL

Kaza, 5 Aralık'ta saat 09.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olarak bilinen Ayşe Ünal idaresindeki motosiklet, kavşakta özel gereksinimli öğrencileri taşıyan C.B. (56) idaresindeki minibüse çarparak ağır şekilde yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minibüs sürücüsü C.B'nin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet tutkunu Ayşe kazada can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz