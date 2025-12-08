Motosiklet tutkunu Ayşe kazada can verdi

Kaza, 5 Aralık'ta saat 09.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olarak bilinen Ayşe Ünal idaresindeki motosiklet, kavşakta özel gereksinimli öğrencileri taşıyan C.B. (56) idaresindeki minibüse çarparak ağır şekilde yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minibüs sürücüsü C.B'nin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.