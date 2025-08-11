Motosiklet tutkusu hayattan kopardı

Paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan ve 1.7 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, tutkunu olduğu motosikletiyle karıştığı kazada hayatını kaybetti. Feci kaza, Kocaeli'nde, Anadolu Otoyolu üzerinde meydana geldi. Otoyolun İzmit geçişi, Ankara istikameti, Danış Koper Viyadüğü mevkisinde Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen bir TIR ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Narin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Genç motosikletçinin vefatı, hem yakın çevresinde hem de sosyal medya takipçileri arasında büyük üzüntü yarattı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Narin'in en son sosyal medya hesabından motosikletinin egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.