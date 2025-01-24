Motosiklete silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de, motosikletle seyir halindeyken saldırıya uğrayan gençlerden biri öldü diğeri yaralandı. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Setüstü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklete kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda yaralanan Ahmet Cangi (20) ile C.T. (24) sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ahmet Cangi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken C.T.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.