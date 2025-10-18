Motosikletle umre yolculuğu

Umre ibadetini yapmak üzere bir tur firmasıyla anlaşan ancak programı iptal edilen 39 yaşındaki Kadir Aksu, Hollanda'dan çıktığı umre seyahatini, motosikletiyle tek başına 8 bin kilometreden fazla yol katederek gerçekleştirdi. Kadir Aksu, günler süren yolculuğunda yaşadıklarını anlattı. Aksu, "İnsan bazen kaybedecek bir şeyi olmayınca gözü görmüyor. Allah'a teslim olup yola koyuldum" dedi. Kadir Aksu, umre seyahatinde Suudi Arabistan'daki ilk ziyaret durağının Medine olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 gün süren ve 8 bin kilometre yol kateten Aksu, her rotada unutamayacağı anılar biriktirdiğini belirterek motosiklet meraklılarına, umre yapmaları tavsiyesinde bulundu.