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Giriş Tarihi: 6.3.2022

Motosikletli saldırganlar yanlış kişiyi vurdu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosikletli saldırganlar yanlış kişiyi vurdu

İstanbul’da motosikletli iki saldırgan, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları kişiye ateş açtı. Ancak hedef alınan kişi değil yanındaki arkadaşı vurularak hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan tarafından açılan ateşle 23 yaşındaki yeni evli Aydın Akdağ öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin aslında olay sırasında Aydın Akdağ'ın yanında bulunan arkadaşını öldürmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Motosikletle kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülenen iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇTILAR
Beyoğlu'nda 1 Mart'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olay şöyle yaşandı: Aydın Akdağ, Y.D.'nin de (25) arasında bulunduğu arkadaşlarıyla Fesci Yokuşu Sokak üzerindeki bir binanın merdivenlerinde oturuyorlardı. Bu sırada sokakta bir motosiklet belirdi. Kar maskeli iki kişiden arkada oturan silahıyla gruba doğru ateş etti. Motosikletli saldırganlar yoluna devam ederken Aydın Akdağ (23) vuruldu. Diğerleri olayı yara almadan atlattı. Aydın Akdağ kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin motosikletle kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Cinayet Büro ekipleri, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan araştırmada, saldırıda motosikleti 10 suç kaydı olan Hüsnü P.'nin kullandığı belirlendi. Hüsnü P.'nin arkasında oturan ve ateş eden kişinin de 8 suç kaydı olan Nurettin K. (29) olduğu tespit edildi.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI
Polis ekipleri, Hüsnü P. ve Nurettin K.'yı gözaltına aldı. Aramalarda Sig Sauer tabanca ve mermiler ele geçti. Yapılan sorgu ve araştırmada, Nurettin K.'nın alacak verecek meselesi nedeniyle kavgayı olduğu Y.D.'yi vurmak için ateş ettiği ancak yanındaki Aydın Akdağ'ı vurduğu saptandı. Emniyette sorguları tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Motosikletli saldırganlar yanlış kişiyi vurdu
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