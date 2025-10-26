Motosikletli sürücüden önüne ani manevra yapana 'sert' uyarı: Otomobilin dikiz aynasını kırdı!

'TAM KIRILMIŞ MIYDI?'

Yoluna devam eden motosikletlinin ardından gelen arkadaşına, "Baktın mı tam kırılmış mıydı?" diye sorduğu, diğer motosikletlinin de "Ayna yere düştü" dediği duyuldu.

Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video