Giriş Tarihi: 26.10.2025 17:03

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçip önüne manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı. Sürücünün arkadaşına, “Tam kırılmış mıydı?” diye sorduğu anlar kask kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam

Yıldırım ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, kavşağa doğru ilerlediği sırada, kırmızı ışık yanmasına rağmen, yan yoldan ana yola çıkan otomobil sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.

ELİYLE ARACIN AYNASINI KIRDI

Sürücü, korna sesine rağmen ani manevrayla sol şeride geçmeye çalıştı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü seyir halindeyken, otomobilin dikiz aynasına eliyle vurup kırdı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

'TAM KIRILMIŞ MIYDI?'

Yoluna devam eden motosikletlinin ardından gelen arkadaşına, "Baktın mı tam kırılmış mıydı?" diye sorduğu, diğer motosikletlinin de "Ayna yere düştü" dediği duyuldu.

Motosikletli sürücüden önüne ani manevra yapana 'sert' uyarı: Otomobilin dikiz aynasını kırdı!
