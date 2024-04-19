MSB 2024 Mayıs ayı askerlik celp yerleri sorgulama | Askerlik yerleri açılandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 Mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları yakından takip ediliyor. Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları, MSB tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, Askerlik yerleri açılandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
MAYIS ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.