MSB 2024 Mayıs ayı askerlik celp yerleri sorgulama | Askerlik yerleri açılandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 Mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları yakından takip ediliyor. Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları, MSB tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, Askerlik yerleri açılandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?