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Giriş Tarihi: 20.9.2024 10:57

MSB duyurdu! 1 terörist teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin Başkale'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

MSB duyurdu! 1 terörist teslim oldu

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu.

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MSB duyurdu! 1 terörist teslim oldu
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