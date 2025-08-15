MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI isim listesi sorgulama: MSB 3 bin 97 işçi alım kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak?

MSB 3 BİN 97 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı'nın 3 bin 97 kişilik işçi alımı için yapılan kura çekiminin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Ancak kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Bakanlığın yayımladığı ilanda, sonuçların personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabileceği belirtildi.