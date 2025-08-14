MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI isim listesi sorgulama: MSB 3 bin 97 işçi alım kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 bin 97 işçi alımı için düzenlenen kura çekimi bugün saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sorgulama işlemini T.C. kimlik numarası ile personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilecek. Peki, MSB 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.