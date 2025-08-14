MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI isim listesi sorgulama: MSB 3 bin 97 işçi alım kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 bin 97 işçi alımı için düzenlenen kura çekimi bugün saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sorgulama işlemini T.C. kimlik numarası ile personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilecek. Peki, MSB 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.
MSB KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!
MSB 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda başladı.
MSB 3 BİN 97 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura sonuçları, adaylar tarafından personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile görüntülenebilecek. Yayımlanan liste tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından belge kontrolüne tabi tutulacak. Eğitim durumu, mesleki deneyim, öncelik durumu ve mesleki belgeler bu aşamada incelenecek. Belge kontrolü tarih ve yerleri yine personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Adayların belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında bulundurması gerekiyor.
SINAVA KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Açık iş pozisyonları için yapılacak sınava, ilan edilen iş gücünün dört katı kadar aday çağrılacak. Yani 3.097 kişilik alım için yaklaşık 12.388 aday kura ile belirlenecek ve sınav hakkı kazanacak.
MSB ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI
Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.