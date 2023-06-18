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Giriş Tarihi: 19.6.2023

MSB ve emniyet ağlattı

Emir SOMER Emir SOMER
MSB ve emniyet ağlattı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü dolayısıyla görevi başında bulunan TSK personelinin mesajlarını dile getirdiği video yayınladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Emniyeti de Babalar Günü için hazırladığı video klipte özel harekat polisi baba ile küçük kızı arasındaki diyaloga yer verildi. 15 Temmuz destanına vurgu yapılan klipte, polis baba kızını telefondan "Ne Destanlar Yazılır" (Vakit Gelir) türküsünü okuyarak uyutuyor.

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MSB ve emniyet ağlattı
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