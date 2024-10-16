MSKÜ’de öğrenciler CİTSAM ile güvende

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından, 2015'te yürürlüğe giren yönerge ile öğrenci ve çalışanları cinsel taciz ve cinsel saldırılardan korumak için "Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırılarla Mücadele Kurulu (CİTSAM)" hayata geçirildi. Hukuk, tıp, psikoloji/psikolojik danışmanlık ve rehberlik, felsefe, sosyoloji, sosyal hizmetler gibi beşeri alanlarda görev yapan ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında yayın ya da faaliyetleri bulunan akademik personelden oluşan kurul üyeleri, hukuk müşavirliği önderliğinde görevlerini yürütüyor. CİTSAM için öğrenci ve çalışanların kolaylıkla üniversite kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapıp şikâyette bulunabilecekleri bir başvuru sayfası bulunuyor. MSKÜ Hukuk Müşavirliği'nin ana sayfası üzerinden kurulun bu bilgilerine erişim sağlanabiliyor. Şikâyet başvuruları için "citsam.mu.edu.tr" adresinden üniversite kimlik bilgileriyle giriş yapıldığı zaman, konu ile ilgili tüm detayları kolaylıkla paylaşabilecekleri gizli bir sayfaya erişim sağlanıyor. Öncelikli olarak gizlilik sağlamak ve mağdurun her türlü güvenliğinin sağlanmasına imkân tanıyacak şekilde hareket edildiğinden dolayı özenle seçilmiş kurul üyeleri dışında hiç kimse bu başvuruları göremiyor. Öğrenci ya da çalışanlar, herhangi bir cinsel taciz ya da cinsel saldırıya uğradığı zaman "citsam.mu.edu.tr" adresine güvenle girerek şikâyette bulunabiliyor.