Mudanya’da ‘Nostalji Festivali’ coşkusu

Bursa'nın daha yaşanabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal ve kültürel hayatına renk katacak etkinliklere de imza atıyor. Konserlerden festivallere, spor müsabakalarından eğlence alanlarına kadar birçok farklı projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de 'Nostalji Festivali' düzenleyerek Bursalılara 80'ler ve 90'lar dönemlerinin coşkusunu yaşattı. Mudanya Mütareke Evi Müzesi önünde düzenlenen festival kapsamında 80'ler ve 90'lad dönemlerinin unutulmaz giysileri, yiyecekleri, içecekleri sergilenirken, o döneme ait müziklerle de katılımcılar zamanda yolculuğa çıkartıldı. 'Nerede o eski günler' diyen 7'den 70'e her yaştan insanın katıldığı festivalde, başlarına bandana takan Bursalılar leblebi tozu yiyip meyveli gazozlardan içerek geçmişe duydukları özlemi giderdiler. Mudanya Sahili'ndeki festival alanını geçen vatandaşlar, etkinlik sayesinde geçmiş hatıraları hatırladıklarını ve dönemi özlemle andıklarını söyledi. Etkinliği çok başarılı olduğunu ve keyif aldıklarını dile getiren Bursalılar, organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi'neteşekkür etti. Festival kapsamında'Retrobüs' grubuise sahne alırken, binlercekişi alanı doldurarak dönemedamga vuran müzikleriYeşilçam kokulu müziklerinkeyfini çıkardı.