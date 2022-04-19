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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Müfettişin başka şehirde yazdığı trafik cezası iptal edildi

HALİT TURAN HALİT TURAN
Müfettişin başka şehirde yazdığı trafik cezası iptal edildi
Yargıtay 7. Ceza Dairesi Ankara'da yaşayan sürücü M.N.'ye, Yozgat'ta görevli trafik müfettişi tarafından kesilen trafik cezasını iptal etti. Geçen yıl Çankaya ilçesinde otomobiliyle kırmızı ışıkta geçtiği belirtilerek fahri trafik müfettişi tarafından 314 lira idari para cezası kesilen M.N.'nin başvurusu üzerine verilen kararda, trafik cezasının Ankara'nın Çankaya ilçesinde yazıldığı, idari para cezası kararını verme yetkisinin de bu yer idaresine ait olduğu belirtilerek yetki alanı dışında işlenen kabahat ile ilgili düzenlenen idari para cezası karar tutanağının yetki yönünden hukuka uygun olmadığı belirtildi.

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Müfettişin başka şehirde yazdığı trafik cezası iptal edildi
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