Müge Anlı korkunç cinayeti ortaya çıkarmıştı! Adeta sosyal dokunun MR’ını çekiyor: Gençleri bekleyen büyük tehlike





Rize'de kaybolan Dursun Zehir'in ailesi, bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Önce şüpheler onunla en son görüşen torunu Kerim Bekar'ın üzerinde toplandı. Kerim, tutarsız ifadeleriyle herkesin kafasını karıştırdı. Sonra bir arkadaşları hem Kerim'in hem de onunla gezip tozan Yasin Şalan ve Enes Günyüzü'nün bu cinayeti kumar borçları yüzünden işlemiş olabileceklerini iddia etti. Zira hem Kerim Bekar hem de Yasin Şalan ve Enes Günyüzü adeta hayatlarını internet kafelerde sanal olarak oynadıkları bahis ve kumar oyunlarından kazanıyorlardı. Hatta Kerim, kumar borçlarını ödeyebilmek için bankadan 30 bin lira kredi çekmek zorunda bile kalmıştı. Kimileri de etraflarından para toplayarak onlara paralarını ikiye üçe katlayabileceklerini söyleyip, kumara yatırıyor ve genellikle de batıyorlardı.