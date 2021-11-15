Muğla açıklarında umuda yolculuk! 235 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 12-14 Kasım tarihlerinde Marmaris, Datça ve Bodrum'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtarmak için harekete geçti.

Marmaris açıklarında, Sahil Güvenlik Botu tarafından can salı ve lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 142 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Datça açıklarında, lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Bodrum açıklarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğun can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan toplam 235 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.