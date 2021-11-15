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Giriş Tarihi: 15.11.2021 23:21

Muğla açıklarında umuda yolculuk! 235 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Muğla açıklarında umuda yolculuk! 235 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında, can salı ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, toplam 235 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 12-14 Kasım tarihlerinde Marmaris, Datça ve Bodrum'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtarmak için harekete geçti.

Marmaris açıklarında, Sahil Güvenlik Botu tarafından can salı ve lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 142 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Datça açıklarında, lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Bodrum açıklarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğun can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan toplam 235 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Muğla açıklarında umuda yolculuk! 235 düzensiz göçmen kurtarıldı
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